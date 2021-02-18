Комитет рекомендует Раде отменить сезонный перевод часов

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине". Документ предусматривает отказ от сезонного перевода часов.

По его словам, в Евросоюзе уже не первый год идут дискуссии об отмене ежегодного перехода на зимнее и летнее время, и Европарламент уже поддержал это решение. Кроме того, 95% территории Украины находятся в пределах одного часового пояса - UTC. Только Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области находятся в других поясах. Разница во времени между восточной и западной точкой составляет 68 минут.

Стефанчук добавил, что после оккупации украинских территорий Россия ввела на них московское время. Этот законопроект на законодательном уровне закрепит киевское время на всей территории Украины.