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Комитет рекомендует Раде отменить сезонный перевод часов

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 18:54
Комитет рекомендует Раде отменить сезонный перевод часов Фото: перевод часов в Украине могут отменить (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине". Документ предусматривает отказ от сезонного перевода часов.

Об этом сообщил автор законопроекта, первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, передает сайт Рады.

По его словам, в Евросоюзе уже не первый год идут дискуссии об отмене ежегодного перехода на зимнее и летнее время, и Европарламент уже поддержал это решение. Кроме того, 95% территории Украины находятся в пределах одного часового пояса - UTC. Только Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области находятся в других поясах. Разница во времени между восточной и западной точкой составляет 68 минут.

Стефанчук добавил, что после оккупации украинских территорий Россия ввела на них московское время. Этот законопроект на законодательном уровне закрепит киевское время на всей территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может остаться на летнем времени на постоянной основе, если такое решение примет Европейский союз.

Также ранее Еврокомиссия сообщила, когда ЕС отменит переход на летнее и зимнее время.

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