Комітет рекомендує Раді скасувати сезонне переведення годинників
Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект "Про обчислення часу в Україні". Документ передбачає відмову від сезонного переведення годинників.
Про це повідомив автор законопроекту, перший заступник спікера Ради Руслан Стефанчук, передає сайт Ради.
За його словами, в Євросоюзі вже не перший рік йдуть дискусії про скасування щорічного переходу на зимовий і літній час, і Європарламент вже підтримав це рішення. Крім того, 95% території України знаходяться в межах одного годинного пояса - UTC. Тільки Луганська і частково Донецька, Харківська та Закарпатська області знаходяться в інших поясах. Різниця в часі між східною і західною точкою становить 68 хвилин.
Стефанчук додав, що після окупації українських територій Росія запровадила на них московський час. Цей законопроект на законодавчому рівні закріпить київський час на всій території України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може залишитися на літньому часі на постійній основі, якщо таке рішення прийме Європейський союз.
Також раніше Єврокомісія повідомила, коли ЄС скасує перехід на літній і зимовий час.