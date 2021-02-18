Комітет рекомендує Раді скасувати сезонне переведення годинників

Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект "Про обчислення часу в Україні". Документ передбачає відмову від сезонного переведення годинників.

За його словами, в Євросоюзі вже не перший рік йдуть дискусії про скасування щорічного переходу на зимовий і літній час, і Європарламент вже підтримав це рішення. Крім того, 95% території України знаходяться в межах одного годинного пояса - UTC. Тільки Луганська і частково Донецька, Харківська та Закарпатська області знаходяться в інших поясах. Різниця в часі між східною і західною точкою становить 68 хвилин.

Стефанчук додав, що після окупації українських територій Росія запровадила на них московський час. Цей законопроект на законодавчому рівні закріпить київський час на всій території України.