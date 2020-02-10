Комитет рекомендует Раде отклонить закон "Об учреждении бизнес-омбудсмена"

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту отклонить законопроект №0944 "Об учреждении бизнес-омбудсмена". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Соответствующий проект закона Рада 8 созыва приняла за основу в первом чтении.

"Члены комитета обсудили проект закона "Об учреждении бизнес-омбудсмена" (№0944), принятый в первом чтении парламентом предыдущего созыва. Заместитель председателя комитета Дмитрий Кисилевский предложил снять проект с рассмотрения, поскольку нарабатывается новый, согласованный со всеми заинтересованными сторонами. Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде снять с рассмотрения проект закона №0944 как утративший актуальность", - указано в сообщении.

Кроме того, глава комитета Дмитрий Наталуха призвал народных депутатов принять участие в разработке нового системного законопроекта об учреждении бизнес-омбудсмена.

Напомним, парламент 8 созыва в мае 2016 года принял в первом чтении законопроект №4591 "Об учреждении бизнес-омбудсмена". За документ тогда проголосовали 242 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в октябре того же года спикер Рады 8 созыва Андрея Парубий отмечал, что введение должности бизнес-омбудсмена - это вопрос долга парламента перед Европейским союзом.