Комитет рассматривает последние поправки в законопроект об антикоррупционном суде

На внеочередном заседании комитета находится министр юстиции

Члены комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики должны обсудить последние поправки в законопроект "О высшем антикоррупционном суде". Об этом заявил глава комитета по вопросам правовой политики Руслан Князевич, передает корреспондент РБК-Украина.

"По тем правкам, которые согласованы и соответственно с (рекомендациями, - ред.) Венецианской комиссии, я прошу принять участие в обсуждении этих поправок. Ведь сессионный зал собрался и ждет комитет", - сказал парламентарий.

Заседание комитета правовой политики по утверждению последних правок в закон об антикоррупционном суде. Опубліковано Mustafa Nayyem 7 червня 2018 р.

Следует отметить, что на внеочередном заседании комитета присутствует также министр юстиции Павел Петренко. По состоянию на 12:00 заседание комитета продолжается

Подчеркнем, что в 12:00 глава парламента Андрей Парубий вернулся в сессионный зал и продолжил перерыв до 12:30.

Напомним, по результатам переговоров с МВФ стороны пришли к единой позиции. В частности, вето совета международных экспертов при назначении судей смогут преодолеть большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов совета международных экспертов.