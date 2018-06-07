Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Комитет рассматривает последние поправки в законопроект об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    07.06.2018 - 12:12
Фото: Руслан Князевич (УНИАН)
Фото: Руслан Князевич (УНИАН)

На внеочередном заседании комитета находится министр юстиции

Члены комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики должны обсудить последние поправки в законопроект "О высшем антикоррупционном суде". Об этом заявил глава комитета по вопросам правовой политики Руслан Князевич, передает корреспондент РБК-Украина.

"По тем правкам, которые согласованы и соответственно с (рекомендациями, - ред.) Венецианской комиссии, я прошу принять участие в обсуждении этих поправок. Ведь сессионный зал собрался и ждет комитет", - сказал парламентарий.

 

Заседание комитета правовой политики по утверждению последних правок в закон об антикоррупционном суде.

Опубліковано Mustafa Nayyem 7 червня 2018 р.

Следует отметить, что на внеочередном заседании комитета присутствует также министр юстиции Павел Петренко. По состоянию на 12:00 заседание комитета продолжается

Подчеркнем, что в 12:00 глава парламента Андрей Парубий вернулся в сессионный зал и продолжил перерыв до 12:30.

Напомним, по результатам переговоров с МВФ стороны пришли к единой позиции. В частности, вето совета международных экспертов при назначении судей смогут преодолеть большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов совета международных экспертов.

Рада в четверг рассмотрит закон о дипломатической службе, - нардеп Законопроект об антикоррупционном суде будет отвечать Конституции, - Порошенко
Теги публикации: Руслан Князевич, комитет, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top