Комітет розглядає останні поправки до законопроекту про антикорупційний суд

На позачерговому засіданні комітету знаходиться міністр юстиції

Члени комітету Верховної ради України з питань правової політики мають обговорити останні поправки до законопроекту "Про вищий антикорупційний суд". Про це заявив глава комітету з питань правової політики Руслан Князевич, передає кореспондент РБК-Україна.

"По тих правках, які погоджені і відповідно з (рекомендаціями, - ред.) Венеційської комісії, я прошу взяти участь в обговоренні цих правок. Адже сесійна зала зібралася і чекає на комітет", - сказав парламентар.

Заседание комитета правовой политики по утверждению последних правок в закон об антикоррупционном суде. Опубліковано Mustafa Nayyem 7 червня 2018 р.

Слід зазначити, що на позачерговому засіданні комітету присутній також міністр юстиції Павло Петренко. Станом на 12:00 засідання комітету триває

Підкреслимо, що о 12:00 голова парламенту Андрій Парубій повернувся до сесійної зали та продовжив перерву до 12:30.

Нагадаємо, за результатами переговорів з МВФ сторони дійшли єдиної позиції. Зокрема, вето ради міжнародних експертів при призначенні суддів зможуть подолати більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і ради міжнародних експертів. Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів ради міжнародних експертів.