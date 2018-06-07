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Комітет розглядає останні поправки до законопроекту про антикорупційний суд

НовиниПолітика    07.06.2018 - 12:12
Фото: Руслан Князевич (УНІАН)
Фото: Руслан Князевич (УНІАН)

На позачерговому засіданні комітету знаходиться міністр юстиції

Члени комітету Верховної ради України з питань правової політики мають обговорити останні поправки до законопроекту "Про вищий антикорупційний суд". Про це заявив глава комітету з питань правової політики Руслан Князевич, передає кореспондент РБК-Україна.

"По тих правках, які  погоджені і відповідно з (рекомендаціями, - ред.)  Венеційської комісії, я прошу взяти участь в обговоренні цих правок. Адже сесійна зала зібралася і чекає на комітет", - сказав парламентар.

 

Заседание комитета правовой политики по утверждению последних правок в закон об антикоррупционном суде.

Опубліковано Mustafa Nayyem 7 червня 2018 р.

Слід зазначити, що на позачерговому засіданні комітету присутній також міністр юстиції Павло Петренко. Станом на 12:00 засідання комітету триває

Підкреслимо, що о 12:00 голова парламенту Андрій Парубій повернувся до сесійної зали та продовжив перерву до 12:30.

Нагадаємо, за результатами переговорів з МВФ сторони дійшли єдиної позиції. Зокрема, вето ради міжнародних експертів при призначенні суддів зможуть подолати більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і ради міжнародних експертів. Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів ради міжнародних експертів.

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Теги публікації: Руслан Князевич, комитет, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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