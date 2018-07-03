Комитет Рады завтра рассмотрит два законопроекта о депутатской неприкосновенности

Фракция БПП предложит Парубию включить предварительное голосование за снятие депутатской неприкосновенности в четверг

Профильный комитет Верховной рады Украины в среду, 4 июля, рассмотрит два законопроекта о депутатской неприкосновенности. Об этом сообщила народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Конституционный суд признал, что и президентский и депутатский законопроекты соответствуют конституции. Документ должен рассмотреть профильный комитет, заседание которого запланировано на 4 июля. Только после того как будет решение комитета - его вынесут в зал", - заявила Луценко.

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко также отметил, что фракция БПП предложит председателю Верховной рады Андрею Парубию включить вопрос о предварительное голосование за снятие депутатской неприкосновенности в четверг.

"Вопрос неприкосновенности также предложим в четверг. Мы очень надеемся, что председатель Верховной рады прислушается к нашему предложению", - сообщил Березенко.

Он добавил, что фракция будет поддерживать президентский законопроект.

Напомним, 28 июня 2018 года президент Петр Порошенко призвал народных депутатов не медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Он заявил, что требует "результативного голосования в триста голосов".

Добавим, Конституционный суд Украины на заседании 19 июня 2018 года признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.