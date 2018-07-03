Комітет Ради завтра розгляне два законопроекти про депутатську недоторканість

Фракція БПП запропонує Парубію включити попереднє голосування за зняття депутатської недоторканості у четвер

Профільний комітет Верховної ради України у середу, 4 липня, розгляне два законопроекти про депутатську недоторканість. Про це повідомила народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Конституційний суд визнав, що і президентський і депутатський законопроекти відповідають конституції. Документ має розглянути профільний комітет, засідання якого заплановано на 4 липня. Тільки після того як буде рішення комітету - його винесуть в зал", - заявила Луценко.

Заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко також зазначив, що фракція БПП запропонує голові Верховної ради Андрію Парубію включити питання про попереднє голосування за зняття депутатської недоторканості у четвер.

"Питання недоторканості також на четвер. Ми дуже сподіваємось, що голова Верховної ради прислухається до нашої пропозиції", - повідомив Березенко.

Він додав, що фракція підтримуватиме президентський законопроект.

Нагадаємо, 28 червня 2018 року президент Петро Порошенко закликав нардепів не зволікати зі скасуванням депутатської недоторканості. Він заявив, що вимагає "результативного голосування в триста голосів".

Додамо, Конституційний суд України на засіданні 19 червня 2018 року визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.