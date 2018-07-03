Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Комітет Ради завтра розгляне два законопроекти про депутатську недоторканість

НовиниПолітика    03.07.2018 - 13:11
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Фракція БПП запропонує Парубію включити попереднє голосування за зняття депутатської недоторканості у четвер

Профільний комітет Верховної ради України у середу, 4 липня, розгляне два законопроекти про депутатську недоторканість. Про це повідомила народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Конституційний суд визнав, що і президентський і депутатський законопроекти відповідають конституції. Документ має розглянути профільний комітет, засідання якого заплановано на 4 липня. Тільки після того як буде рішення комітету - його винесуть в зал", - заявила Луценко.

Заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко також зазначив, що фракція БПП запропонує голові Верховної ради Андрію Парубію включити питання про попереднє голосування за зняття депутатської недоторканості у четвер.

"Питання недоторканості також на четвер. Ми дуже сподіваємось, що голова Верховної ради прислухається до нашої пропозиції", - повідомив Березенко.

Він додав, що фракція підтримуватиме президентський законопроект.

Нагадаємо, 28 червня 2018 року президент Петро Порошенко закликав нардепів не зволікати зі скасуванням депутатської недоторканості. Він заявив, що вимагає "результативного голосування в триста голосів".

Додамо, Конституційний суд України на засіданні 19 червня 2018 року визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року. 

Комітет Ради може розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності 4 липня Порошенко закликав не зволікати зі скасуванням депутатської недоторканості
Теги публікації: неприкосновенность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся