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Комітет Ради заслухає в середу концепцію продовження медреформи

Новини » Політика     16.06.2020 - 21:34
Комітет Ради заслухає в середу концепцію продовження медреформи
Фото: комітети Ради (УНІАН)

Засідання комітету відбудеться в форматі відеоконференції

У середу, 17 червня, відбудеться чергове засідання комітету Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Комітет розгляне пропозиції Міністерства охорони здоров’я щодо корегування другого етапу медичної реформи та результати добору на посаду голови Національної служби здоров’я.

Про це йдеться на сайті комітету.

Засідання комітету відбудеться в форматі відеоконференції за участі народних депутатів, міністра охорони здоров’я Максима Степанова та представників міжнародних партнерів України. Початок о 16:00.

Повідомляється також, що згідно з меморандумом МВФ за програмою Stand-by, Україна взяла на себе зобов’язання продовжити трансформацію медичних закладів та реформу системи охорони здоров’я. Зокрема, український уряд має продовжити реформу шляхом розширення нового механізму фінансування вторинної та спеціалізованої допомоги.

Нагадаємо, раніше про необхідність більш рішучих дій в реформуванні медичної галузі наголосив й голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі.

"Спроби частково змінювати нічого не приносять. Спроби реанімувати старі, совкові реформи не працюють. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити", - заявив він в ефірі каналу 1+1.

Своєю чергою, міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав перший етап медичної реформи "експериментом" і заявив, що головною метою реформи має бути якісна та доступна медицина.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Верховна Радамедреформа
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