Комітет Ради у середу розгляне спірну поправку до законопроекту про антикорупційний суд

Домовленості по тексту поправки наразі немає

У середу, 6 червня, комітет з питань правової політики та правосуддя планує розглянути питання щодо спірної поправки про вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду. Про це РБК-Україна повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат Леонід Ємець.

"Комітет завтра планується. Проте домовленості по тексту поправки наразі немає. Тому чи буде вирішено завтра це - питання відкрите. Поки що абсолютно нічого не зрозуміло. Як голосувати - так. Тобто, якщо є безумовне вето, треба голосувати. Без поправки про вето - суд немає сенсу", - заявив Ємець.

За його словами, комітет має розпочатись о 14:30.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що в законопроекті про антикорупційний суд питання щодо ради міжнародних експертів поки не узгоджене.