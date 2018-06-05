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Комітет Ради у середу розгляне спірну поправку до законопроекту про антикорупційний суд

НовиниПолітика    05.06.2018 - 16:29
Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна)
Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна)

Домовленості по тексту поправки наразі немає

У середу, 6 червня, комітет з питань правової політики та правосуддя планує розглянути питання щодо спірної поправки про вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду. Про це РБК-Україна повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат Леонід Ємець.

"Комітет завтра планується. Проте домовленості по тексту поправки наразі немає. Тому чи буде вирішено завтра це - питання відкрите. Поки що абсолютно нічого не зрозуміло. Як голосувати - так. Тобто, якщо є безумовне вето, треба голосувати. Без поправки про вето - суд немає сенсу", - заявив Ємець.

За його словами, комітет має розпочатись о 14:30.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що в законопроекті про антикорупційний суд питання щодо ради міжнародних експертів поки не узгоджене.

Комітет Ради розгляне подання на Пономарьова у четвер АП досі веде дискусію з МВФ стосовно створення антикорупційного суду, - Сироїд
Теги публікації: Верховна Рада, Леонид Емец, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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