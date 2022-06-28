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Комитет Рады согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена

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Киев, Вторник 28 июня 2022 10:42
Комитет Рады согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена Фото: нардеп Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Профильный комитет Верховной рады согласовал кандидатуру народного депутата Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена. Решение принято единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Комитета.

"Члены Комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинця Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, предусмотренным ЗУ "Об уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня парламент внес кандидатуру нардепа Лубинца на должность омбудсмена.

Добавим, недавно в Раде предупредили, что назначение нового уполномоченного ВР Украины по правам человека может несколько затянуться и объяснили почему.

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