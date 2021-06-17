Комитет Рады рекомендовал нардепам принять закон о реформе КСУ во втором чтении
Парламентский комитет по вопросам правовой политики сегодня, 17 июня, рассмотрел законопроект 4533 о реформе Конституционного суда Украины. Комитет рекомендовал Верховной раде поддержать документ во втором чтении.
Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.
По словам Совгири, комитет рекомендовал одобрить документ в редакции, которую он предложил.
"Комитет ... сегодня на своем заседании принял решение рекомендовать ВРУ принять во втором чтении и в целом законопроект "О конституционной процедуре" (актуальное название на второе чтение "О процедуре рассмотрения дел и исполнения решений КСУ") в редакции, предложенной комитетом", - заявила она.
Напомним, доработан законопроект №4533 о реформе КСУ был одобрен парламентом за основу в середине апреля.