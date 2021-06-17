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Комитет Рады рекомендовал нардепам принять закон о реформе КСУ во втором чтении

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Киев, Четверг 17 июня 2021 18:39
Комитет Рады рекомендовал нардепам принять закон о реформе КСУ во втором чтении Архивное фото: акция под Конституционным судом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парламентский комитет по вопросам правовой политики сегодня, 17 июня, рассмотрел законопроект 4533 о реформе Конституционного суда Украины. Комитет рекомендовал Верховной раде поддержать документ во втором чтении.

Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

По словам Совгири, комитет рекомендовал одобрить документ в редакции, которую он предложил.

"Комитет ... сегодня на своем заседании принял решение рекомендовать ВРУ принять во втором чтении и в целом законопроект "О конституционной процедуре" (актуальное название на второе чтение "О процедуре рассмотрения дел и исполнения решений КСУ") в редакции, предложенной комитетом", - заявила она.

Напомним, доработан законопроект №4533 о реформе КСУ был одобрен парламентом за основу в середине апреля.

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Конституционный суд Украины законопроект Верховная Рада комитет
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