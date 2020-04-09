Комитет Рады рассмотрит законопроект об индексации размера алиментов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание должно состояться в режиме видеоконференции

Комитет по вопросам правовой политики в четверг, 9 апреля, рассмотрит законопроект об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание заседаний комитетов, опубликован на сайте парламента.

Так, заседание должно происходить в режиме видеоконференции.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным... Предварительное рассмотрение законопроектов: проект закона о внесении изменений в закон "Об исполнительном производстве" (об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме) (№3112, н.д. Ю.Диденко и др.); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении процедуры рассмотрения судебных дел, связанных с защитой прав детей (р.№3206, н.д. Т. Рябуха и др.)", - сказано в сообщении.

Напомним, Министерство юстиции Украины в январе информировало, что в 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен размер алиментов. Согласно сообщению, для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн.

Как писало РБК-Украина, в базах данных пограничников к началу 2020 года находились около 120 000 человек, которым исполнительными службами было ограничено выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.