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Комитет Рады рассмотрит закон о ценообразовании в строительстве автодорог

Новости » Политика     10.12.2019 - 14:35
Комитет Рады рассмотрит закон о ценообразовании в строительстве автодорог
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета состоится 11 декабря

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рассмотрит законопроект №2234 о формировании ценообразования в строительстве автомобильных дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание заседаний комитетов, опубликованное на сайте парламента.

Так, заседание комитета состоится 11 декабря в 15:00.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (р.№2234, н. Д. И. Негулевский и др.)", - говорится в повестке дня.

Так, проектом предусматривается, что центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства - "Укравтодору" - предоставляется право утверждать методики и нормативы определения стоимости строительства автодорог общего пользования с учетом отраслевой специфики.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что "Укравтодор" получил 1 млрд гривен на ремонт дорог благодаря укреплению гривны.

Как писало РБК-Украина, вступил в силу закон об отмене годичного планирования дорожных работ.

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