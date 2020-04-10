Комитет Рады рассмотрел разблокирование подписания закона о рынке земли

Комитет Верховной рады по вопросам регламента в пятницу, 10 апреля, рассмотрел постановления об отмене закона о рынке земли. Об этом говорится в повестке дня заседания комитета.

Так, в общем комитет рассмотрел все 13 постановлений, которые были поданы для отмены проголосованного закона "Об обращении земли".

"О проекте постановления Верховной рады Украины "Об отмене решения Верховной рады от 31 марта 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в порядке дня.

Подчеркнем, что в случае отклонения постановлений в сессионном зале подписание закона будет разблокировано для спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Напомним, ранее Разумков анонсировал, что на внеочередном заседании Верховная рада рассмотрит 13 постановлений об отмене закона о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, в парламент внесли 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли.

Так, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. Его принятие одобрили 259 нардепов.