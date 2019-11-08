Комитет Рады признал коррупционными два законопроекта о референдуме

Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал коррупционными два законопроекта о проведении референдума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, речь идет о проекте закона №2182 "О всеукраинском референдуме" и №1123 "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе".

"Члены комитета признали коррупционными законопроекты: №№1093, 1099, 1126, 1123, 2133, 2182, 1211, 1096, 1097, 1098", - говорится в сообщении Рады.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту отправить на доработку законопроект №2182 "О всеукраинском референдуме".

Как писало РБК-Украина ранее, глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о народовластии будет представлен к Новому году. По его словам, этим законопроектом занимается представитель президента в ВР, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"По состоянию на сегодня нет закона о референдуме. Наша позиция, надо закон о народовластии или пакет законов о народовластии", - подчеркивал глава парламента.

Добавим также, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила до конца года планирует разработать и внести в парламент законопроект о народовластии, предусматривающий проведение референдума.