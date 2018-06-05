Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Комітет Ради прийме рішення щодо антикорупційного суду в середу

НовиниПолітика    05.06.2018 - 01:59
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Артур Герасимов повідомив, що у середу буде додаткове засідання профільного комітету

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя прийме рішення щодо остаточної формули голосування для подолання права вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду під час чергового засідання в цю середу. Про це заявив голова фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Артур Герасимов під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми зараз бачимо, що в середу, після того, як будуть розглянуті більшість поправок в цей закон, швидше за все, відбудеться ще одне засідання профільного комітету, який і прийме рішення щодо цього питання. Тоді всі фракції парламенту отримають в письмовому вигляді ці речі (результати засідання, - ред.), проаналізують і приймуть рішення до ранку четверга ", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, в уряді пояснили економічні наслідки неприйняття законопроекту про антикорупційний суд.

Міністр Кабміну Олександр Саєнко повідомив, що щоб уникнути труднощів з поверненням зовнішніх боргів, законопроект повинен бути прийнятий на цьому тижні.

 

Рада ухвалить закони про антикорупційний суд та нацбезпеку до кінця сесії Правки до закону про антикорупційний суд можуть проголосувати за процедурою аd hoc, - нардеп
Теги публікації: комитет Рады, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top