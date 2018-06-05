Комітет Ради прийме рішення щодо антикорупційного суду в середу

Артур Герасимов повідомив, що у середу буде додаткове засідання профільного комітету

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя прийме рішення щодо остаточної формули голосування для подолання права вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду під час чергового засідання в цю середу. Про це заявив голова фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Артур Герасимов під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми зараз бачимо, що в середу, після того, як будуть розглянуті більшість поправок в цей закон, швидше за все, відбудеться ще одне засідання профільного комітету, який і прийме рішення щодо цього питання. Тоді всі фракції парламенту отримають в письмовому вигляді ці речі (результати засідання, - ред.), проаналізують і приймуть рішення до ранку четверга ", - заявив Герасимов.

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