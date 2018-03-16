В регламентний комітет Ради надійшли подання на Савченко

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради отримав подання від Генеральної прокуратури щодо притягнення до відповідальності народного депутата Надії Савченко. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила керівник секретаріату комітету Марія Нехоца.

"До комітету надійшло одразу три подання щодо Надії Савченко: це надання згоди на притягнення до відповідальності, на затримання і на арешт", - заявила Нехоца.

За її словами, наразі не призначена дата розгляду поданнь комітетом.

"Коли - цього я сказати не можу адже не знаю, я цього не вирішую. Тільки подання прийшло. Тепер народному депутату надається п'ять днів для надання пояснень", - додала вона.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України у четвер, 15 березня, внесла до Верховної ради подання на зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко.

Також Савченко виключили з парламентського комітету з питань національної безпеки. До цього генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є докази, що Савченко планувала, вербувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної ради.