Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В регламентний комітет Ради надійшли подання на Савченко

НовиниПолітика    16.03.2018 - 11:50
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

ГПУ надіслала подання на притягнення до відповідальності, на затримання і на арешт Савченко

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради отримав подання від Генеральної прокуратури щодо притягнення до відповідальності народного депутата Надії Савченко. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила керівник секретаріату комітету Марія Нехоца.

"До комітету надійшло одразу три подання щодо Надії Савченко: це надання згоди на притягнення до відповідальності, на затримання і на арешт", - заявила Нехоца.

За її словами, наразі не призначена дата розгляду поданнь комітетом.

"Коли - цього я сказати не можу адже не знаю, я цього не вирішую. Тільки подання прийшло. Тепер народному депутату надається п'ять днів для надання пояснень", - додала вона.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України у четвер, 15 березня, внесла до Верховної ради подання на зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко.

Також Савченко виключили з парламентського комітету з питань національної безпеки. До цього генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є докази, що Савченко планувала, вербувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної ради. 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Савченко підтвердила, що прийшла в Раду зі зброєю Рада 22 березня розгляне подання на зняття недоторканності з Савченко
Теги: Надія Савченко
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top