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Комитет Рады не поддержал увеличение переводов без идентификации до 25 тысяч грн

Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 28 сентября, комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказался поддержать законопроект №3686 об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации. Сумму предлагают увеличить с 5 тысяч до 25 тысяч гривен.

Соответствующее решение принято на заседании комитета.

Так, законопроект поддержали девять членов комитета, столько же воздержались и еще один проголосовал "против".

Также в ходе заседания первый заместитель министра финансов Денис Улютин сообщил, что закон о финмониторинге, который предусматривает максимальную сумму платежа без идентификации на уровне 5 тысяч гривен, принимался в рамках обязательств Украины при получении макрофинансовой помощи.

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Напомним, в Верховной раде соответствующий законопроект №3686 зарегистрировали в июне.

Как писало РБК-Украина, 28 апреля вступили в силу изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Теперь анонимно нельзя отправлять более 5 тысяч гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.

Также сообщалось, что этот закон изменил систему идентификации клиентов банков и небанковских финучреждений, однако в НБУ отмечали, что он не коснется большинства платежей.

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