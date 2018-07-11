Комитет Рады не определился с поправкой об апелляции в законе о ВАКС

На комитете обсуждалась рекомендация главе ВР провести переговоры с МВФ и Венецианской комиссией по поправке

Профильный комитет не определился с текстом поправки в закон о судоустройстве и статусе судей, которая должна исправить проблему с апелляционным рассмотрением дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

По его словам, глава Верховной рады Андрей Парубий провести консультации с МВФ.

"О ключевых и основных поправках об апелляции (ВАКС, - ред.), после дискуссии было принято решение, что этот вопрос будет рассматриваться на сессии, отдельно приниматься парламентом. Была дискуссия, но никакого решения не было принято. Завтра зал будет определяться (или рассматривать поправку, - ред.). Пока нет текста ни одной поправки, которую было рекомендовано. Парламент должен сформировать и определиться", - заявил Емец.

По словам нардепа, председатель ВР должен провести консультации с международными партнерами Украины для получения гарантий соответствия поправки о норме апелляции ВАКС европейским стандартам.

"На комитете обсуждалась рекомендация к председателю парламента четко провести переговоры с МВФ и Венецианской комиссией. Там есть только правка Алексеева к закону. Она предлагает все вернуть (законопроект о ВАКС, - ред.) к варианту в первом чтении. Но если вернуть в редакцию президента, то ни одно решение ВАКС потом не выдержит Европейского суда по правам человека. Это означает просто освободить всех коррупционеров. Также были еще идеи ограничить дела только теми, которые расследуются НАБУ. Это также означает выпустить около 2 тысяч коррупционеров под амнистию", - добавил парламентарий.

Напомним, спикер ВР Андрей Парубий отметил, что ключевым вопросом последнего пленарного четверга в Верховной раде Украины (ВРУ) будет внесение поправки в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о ВАКС.