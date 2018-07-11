Комітет Ради не визначився з поправкою щодо апеляції у законі про ВАКС

На комітеті обговорювалася рекомендація главі ВР провести переговори з МВФ і Венеціанською комісією щодо поправки

Профільний комітет не визначився з текстом поправки до закону про судоустрій та статус суддів, яка мала б виправити проблему з апеляційним розглядом справ у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

За його словами, голова Верховної ради Андрій Парубій має провести консультації із МВФ.

"Щодо ключових і основних поправок про апеляцію (ВАКС, - ред.), після дискусії було прийнято рішення, що це питання буде розглядатись на сесії, окремо прийматись парламентом. Була дискусія, але жодного рішення не було прийнято. Завтра зала буде визначатись (чи розглядати поправку, - ред.). Наразі немає тексту жодної поправки, яку б було рекомендовано. Парламент має сформувати і визначитись", - заявив Ємець.

За словами нардепа, голова ВР має провести консультації із міжнародними партнерами України для отримання гарантій щодо відповідності поправки про норму апеляції ВАКС європейським стандартам.

"На комітеті обговорювалась рекомендація до голови парламенту чітко провести переговори з МВФ і Венеційською комісією. Там є тільки правка Алексєєва до закону. Вона пропонує все повернути (законопроект про ВАКС, - ред.) до варіанту у першому читанні. Але якщо повернути в редакцію президента, то жодне рішення ВАКС потім не витримає Європейського суду з прав людини. Це означатиме просто звільнити всіх корупціонерів. Також були ще ідеї обмежити справи лише тими, які розслідуються НАБУ. Це також означає випустити близько 2 тисяч корупціонерів під амністію", - додав парламентар.

Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій зазначив, що ключовим питанням останнього пленарного четверга у Верховній Раді України (ВРУ) буде внесення поправки в закон про судоустрій і статус суддів у зв'язку з прийняттям закону про ВАКС.