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Комитет Рады по экономразвитию порекомендовал доработать законопроект о промвыбросах

Автор: РБК-Украина

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рекомендует Кабинету министров доработать законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" (№4167).

Решение рекомендовать правительству доработать проект депутаты приняли на заседании комитета 19 мая.

Как известно, законопроект, среди прочего, обязывает внедрить в Украине европейские "наилучшие доступные технологии и методы" управления промышленными выбросами и отходами (НДТМ).

Ожидается, что внедрение НДТМ ляжет финансовой нагрузкой на отечественный бизнес. В частности, информационно-аналитический центр GMK Center оценивает дополнительные инвестиции в случае внедрения НДТМ в горно-металлургическом комплексе в $6,6 млрд.

"Для выполнения требований новых нормативов потребуется в шесть раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывали в среднем ежегодно в 2016-2020 гг.", - говорится в исследовании.

Представители украинского бизнеса ранее подтверждали готовность инвестировать в НДТМ, но на понятных и прогнозируемых условиях.

"Если бы государство задавало четкие векторы развития и официально фиксировало приоритеты своего движения для энергетиков, производителей стекла, цементников и представителей других отраслей, это, несомненно, стимулировало бы инвестиции. В том числе и во внедрение наилучших доступных технологий", - отметил генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.

Напомним, законопроект №4167 о промышленном загрязнении зарегистрирован в парламенте в конце сентября 2020 года.

В разработке документа активное участие принимала организация Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за средства правительства Германии.

В ноябре 2020 года комитет Верховной рады по экологической политике и природопользованию одобрил законопроект №4167.

Цель законопроекта №4167 - имплементировать в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

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