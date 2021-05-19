Комітет Ради з економрозвитку порекомендував доопрацювати законопроект про промислові викиди

Як відомо, законопроект, серед іншого, зобов'язує впровадити в Україні європейські "найкращі доступні технології та методи" управління промисловими викидами та відходами (НДТМ).

Очікується, що впровадження НДТМ ляже фінансовим навантаженням на вітчизняний бізнес. Зокрема, інформаційно-аналітичний центр GMK Center оцінює додаткові інвестиції в разі впровадження НДТМ в гірничо-металургійному комплексі у $6,6 млрд.

"Для виконання вимог нових нормативів буде потрібно в шість разів більше інвестицій, ніж підприємства галузі вкладали в середньому щорічно у 2016-2020 рр.", - йдеться в дослідженні.

Представники українського бізнесу раніше підтверджували готовність інвестувати в НДТМ, але на зрозумілих і прогнозованих умовах.

"Якби держава задавала чіткі вектори розвитку і офіційно фіксувала пріоритети свого руху для енергетиків, виробників скла, цементників і представників інших галузей, це, безсумнівно, стимулювало б інвестиції. У тому числі і у впровадження найкращих доступних технологій", - зазначив генеральний директор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов.