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Комітет Ради з економрозвитку порекомендував доопрацювати законопроект про промислові викиди

Автор: РБК-Україна

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку рекомендує Кабінету міністрів доопрацювати законопроект "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" (№ 4167).

Рішення рекомендувати уряду доопрацювати проект депутати прийняли на засіданні комітету 19 травня.

Як відомо, законопроект, серед іншого, зобов'язує впровадити в Україні європейські "найкращі доступні технології та методи" управління промисловими викидами та відходами (НДТМ).

Очікується, що впровадження НДТМ ляже фінансовим навантаженням на вітчизняний бізнес. Зокрема, інформаційно-аналітичний центр GMK Center оцінює додаткові інвестиції в разі впровадження НДТМ в гірничо-металургійному комплексі у $6,6 млрд.

"Для виконання вимог нових нормативів буде потрібно в шість разів більше інвестицій, ніж підприємства галузі вкладали в середньому щорічно у 2016-2020 рр.", - йдеться в дослідженні.

Представники українського бізнесу раніше підтверджували готовність інвестувати в НДТМ, але на зрозумілих і прогнозованих умовах.

"Якби держава задавала чіткі вектори розвитку і офіційно фіксувала пріоритети свого руху для енергетиків, виробників скла, цементників і представників інших галузей, це, безсумнівно, стимулювало б інвестиції. У тому числі і у впровадження найкращих доступних технологій", - зазначив генеральний директор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов.

Нагадаємо, законопроект № 4167 про промислове забруднення зареєстровано у парламенті наприкінці вересня 2020 року.

У розробці документа активну участь брала організація Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за кошти уряду Німеччини.

У листопаді 2020 року комітет Верховної ради з екологічної політики та природокористування схвалив законопроект №4167.

Мета законопроекту № 4167 - імплементувати в українське законодавство положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди.

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