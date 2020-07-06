Комитет Радуцкого способен реализовать реформу медицины, - Квиташвили

Расходы больниц на коммунальные услуги должны финансироваться централизовано и включаться в тарифы Национальной службы здоровья, а не перекладываться на местные бюджеты.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава экспертного совета при парламентском комитете здоровья нации, медпомощи и медстрахования Александр Квиташвили.

"Если какие-то расходы, например, коммунальные или закупка оборудования, будут перекладываться на местные бюджеты, то у кого-то будет больше денег в больнице, а у кого-то меньше. Поэтому тарифы должны включать и зарплатный фонд, коммунальные затраты, амортизацию оборудования, какой-то процент на инвестиции: ремонт, повышение квалификации врачей и т.д. На тарифе больница должна не только покрывать расходы, но и иметь возможность как-то развиваться. Когда мы выстраиваем систему "деньги за пациентом", то пациент львовский не отличается от харьковского - они все равноправные. И у всех должна быть возможность получить услугу на уровне услуги в Киеве, условно говоря. Если мы хотим такое равноправие построить, то должны финансировать здравоохранение централизованно и туда нужно включать абсолютно все расходы", - отметил Квиташвили.

Экс-министр здравоохранения также подчеркнул, что сегодня важно провести аудит и пересмотр некоторых "тактических решений" второго этапа реформы при сохранении ее базовых принципов.

"Реформа - это не процесс, который начинается сегодня и заканчивается завтра. Это процесс, который не заканчивается никогда. То есть всегда вносятся какие-то изменения, делаются обновления, тем более в реформе здравоохранения", - считает эксперт.

В свою очередь, по мнению Квиташвили, проводить изменения в системе здравоохранения сегодня позволяет эффективно работающий парламентский Комитет здоровья нации.

"Комитет работает очень эффективно. Думаю, что он должен быть локомотивом реформ - так устроена политическая система в Украине, что комитет парламента должен быть двигателем законодательных изменений. Если он буксует, если внутри нет согласия, постоянные конфликты или его членам неинтересно проведение реформ, изменения не получаются. Если бы у меня был настолько мотивированный и деятельный парламентский комитет, когда я был министром, мы бы могли очень много сделать. Важно отметить роль главы комитета Михаила Радуцкого - он гениальный модератор, умеет всех усадить за стол переговоров, выстроить дискуссию, найти баланс мнений, сконцентрироваться на конструктивной и позитивной повестке. У него талант находить золотую середину. Я надеюсь, что при нем комитет сможет многое сделать. Поэтому я и согласился пойти работать в экспертный совет и в комитет", - пояснил Квиташвили.

Напомним, экспертный совет при Комитете здоровья нации ВРУ был сформирован в начале 2020 года. В него вошли 20 экспертов - врачи-клиницисты, представители фармы и научной общественности.