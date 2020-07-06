Комітет Радуцького здатний реалізувати реформу медицини, - Квіташвілі

Витрати лікарень на комунальні послуги повинні фінансуватися централізовано і включатися в тарифи Національної служби здоров'я, а не перекладатися на місцеві бюджети.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова експертної ради при парламентському комітеті здоров'я нації, медичної допомоги й медстрахування Олександр Квіташвілі.

"Якщо якісь витрати, наприклад, комунальні або закупівля обладнання, будуть перекладатися на місцеві бюджети, у кого буде більше грошей в лікарні, а у когось менше. Тому тарифи повинні включати й зарплатний фонд, комунальні витрати, амортизацію обладнання, якийсь відсоток на інвестиції: ремонт, підвищення кваліфікації лікарів тощо. На тарифі лікарня повинна не тільки покривати витрати, але і мати можливість розвиватися. Коли ми вибудовуємо систему "гроші за пацієнтом", то львівський пацієнт не відрізняється від харківського - вони всі рівноправні. І у всіх повинна бути можливість отримати послугу на рівні послуги в Києві, умовно кажучи. Якщо ми хочемо таку рівноправність побудувати, то повинні фінансувати охорону здоров'я централізовано і туди потрібно включати абсолютно всі витрати", - зазначив Квіташвілі.

Екс-міністр охорони здоров'я також підкреслив, що сьогодні важливо провести аудит і перегляд деяких "тактичних рішень" другого етапу реформи при збереженні її базових принципів.

"Реформа - це не процес, який починається сьогодні й закінчується завтра. Це процес, який не закінчується ніколи. Тобто завжди вносяться якісь зміни, робляться оновлення, тим більше у реформі охорони здоров'я", - вважає експерт.

Своєю чергою, на думку Квіташвілі, проводити зміни в системі охорони здоров'я сьогодні дозволяє ефективно працюючий парламентський Комітет здоров'я нації.

"Комітет працює дуже ефективно. Думаю, що він повинен бути локомотивом реформ - так влаштована політична система в Україні, що комітет парламенту повинен бути двигуном законодавчих змін. Якщо він буксує, якщо всередині немає згоди, постійні конфлікти або його членам нецікаво проведення реформ, зміни не виходять. Якби у мене був настільки мотивований і діяльний парламентський комітет, коли я був міністром, ми могли б дуже багато зробити. Важливо відзначити роль голови комітету Михайла Радуцького - він геніальний модератор, вміє всіх посадити за стіл переговорів, вибудувати дискусію, знайти баланс думок, сконцентруватися на конструктивному і позитивному порядку. У нього талант знаходити золоту середину. Я сподіваюся, що при ньому комітет зможе багато зробити. Тому я і погодився піти працювати в експертну раду і комітет", - пояснив Квіташвілі.

Нагадаємо, експертна рада при Комітеті здоров'я нації ВРУ був сформована на початку 2020 року. До нього увійшли 20 експертів - лікарі-клініцисти, представники фарми й наукової громадськості.