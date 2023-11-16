Комітет Ради підтримав законопроекти про боротьбу з "чорним" експортом зерна

За його даними, схвалені проекти 10168-2 про зміни до Податкового кодексу та 10169-2 про зміни до Митного кодексу.

Як зазначив Железняк, податковий "законопроект спрямований на боротьбу з "чорним" зерном та неповерненням валютної виручки". Він додав, що о другого читання законопроект буде значно доопрацьований разом з Мінагрополітики.

Железняк також повідомив, що на комітеті від Мінагрополітики дали оцінку неповернення валютної виручки від експорту агропродукції на рівні 4-6 млрд доларів.

Що пропонують проекти

Проектом 10168-2 пропонується що базою оподаткування для вивезення зерна та олійних є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менше ніж середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на такі товари на кожен 10 календарний день місяця.

Це стосується позицій 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306 згідно з УКТ ЗЕД (зерно та олійні).

Проектом 10169-2 передбачається заборона на експорт, якщо договірна (контрактна) вартість товарів, що експортуються, є нижчою, ніж середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на такі товари на кожен 10 календарний день місяця.

Неповернення валютної виручки

Нагадаємо, Національний банк України зменшив з 11 листопада 2023 року термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції у два рази - зі 180 до 90 днів.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що експортери станом на 1 вересня 2023 року не повернули в Україну близько 8 млрд доларів валютної виручки.

За його словами, "8 млрд доларів - серйозна цифра", що проблема повернення валютної виручки дійсно існує і має відчутний вплив.