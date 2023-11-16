Комитет Рады поддержал законопроекты о борьбе с "черным" экспортом зерна

По его данным, одобрены проекты 10168-2 об изменениях в Налоговый кодекс и 10169-2 об изменениях в Таможенный кодекс.

Как отметил Железняк, налоговый "законопроект направлен на борьбу с "черным" зерном и невозвратом валютной выручки". Он добавил, что во второе чтение законопроект будет значительно доработан вместе с Минагрополитики.

Железняк также сообщил, что на комитете от Минагрополитики дали оценку невозврата валютной выручки от экспорта агропродукции на уровне 4-6 млрд долларов.

Что предлагают проекты

Проектом 10168-2 предлагается, что базой налогообложения для вывоза зерна и масличных является договорная (контрактная) стоимость таких товаров, но не менее среднего показателя международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10 календарный день месяца.

Это касается позиций 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306 в соответствии с УКТ ВЭД (зерно и масличные).

Проектом 10169-2 предусматривается запрет на экспорт, если договорная (контрактная) стоимость экспортируемых товаров ниже, чем средний показатель международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10 календарный день месяца.

Невозврат валютной выручки

Напомним, Национальный банк Украины уменьшил с 11 ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза - со 180 до 90 дней.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что экспортеры по состоянию на 1 сентября 2023 года не вернули в Украину около 8 млрд долларов валютной выручки.

По его словам, "8 млрд долларов - серьезная цифра", что проблема возврата валютной выручки действительно существует и оказывает ощутимое влияние.