RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комитет Рады поддержал законопроекты о борьбе с "черным" экспортом зерна

Фото: зернотрейдеров заставят экспортировать по мировым ценам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал два законопроекта о борьбе с "черным" экспортом зерна и невозвратом валютной выручки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, одобрены проекты 10168-2 об изменениях в Налоговый кодекс и 10169-2 об изменениях в Таможенный кодекс.

Как отметил Железняк, налоговый "законопроект направлен на борьбу с "черным" зерном и невозвратом валютной выручки". Он добавил, что во второе чтение законопроект будет значительно доработан вместе с Минагрополитики.

Железняк также сообщил, что на комитете от Минагрополитики дали оценку невозврата валютной выручки от экспорта агропродукции на уровне 4-6 млрд долларов.

Что предлагают проекты

Проектом 10168-2 предлагается, что базой налогообложения для вывоза зерна и масличных является договорная (контрактная) стоимость таких товаров, но не менее среднего показателя международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10 календарный день месяца.

Это касается позиций 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306 в соответствии с УКТ ВЭД (зерно и масличные).

Проектом 10169-2 предусматривается запрет на экспорт, если договорная (контрактная) стоимость экспортируемых товаров ниже, чем средний показатель международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10 календарный день месяца.

Невозврат валютной выручки

Напомним, Национальный банк Украины уменьшил с 11 ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза - со 180 до 90 дней.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что экспортеры по состоянию на 1 сентября 2023 года не вернули в Украину около 8 млрд долларов валютной выручки.

По его словам, "8 млрд долларов - серьезная цифра", что проблема возврата валютной выручки действительно существует и оказывает ощутимое влияние.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор