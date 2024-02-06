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Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Фото: комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

"Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану. "За" 18 - рішення ухвалено одноголосно", - розповів він.

 За його словами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року, на 90 днів - відповідно до 13 травня 2024 року

"Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні", - додав нардеп.

Військовий стан та мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і воєнний стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів. Зокрема, востаннє їх терміни дії продовжували у листопаді до 14 лютого 2024 року.

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