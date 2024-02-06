ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Україна, Вівторок 06 лютого 2024 10:28
UA EN RU
Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні Фото: комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

"Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану. "За" 18 - рішення ухвалено одноголосно", - розповів він.

За його словами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року, на 90 днів - відповідно до 13 травня 2024 року.

"Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні", - додав нардеп.

Військовий стан та мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і воєнний стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів. Зокрема, востаннє їх терміни дії продовжували у листопаді до 14 лютого 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Мобілізація в Україні
NEWS
Понад 1000 окупантів, 35 ББМ та 18 артсистем. Втрати РФ у війні за добу
Понад 1000 окупантів, 35 ББМ та 18 артсистем. Втрати РФ у війні за добу
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити