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Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Украина, Вторник 06 февраля 2024 10:28
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Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине Фото: комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал продолжить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

"Комитет по вопросам обороны поддержал утверждение парламентом Указов (№10457 и №10456) о продолжении действия военного положения. "За" 18 - решение принято единогласно", - рассказал он.

По его словам, предлагается продлить военное положение и мобилизацию в Украине с 14 февраля 2023 года, на 90 дней - соответственно до 13 мая 2024 года.

"Дальше для продолжения нужно одобрение парламента, где голосование запланировано уже сегодня", - добавил нардеп.

Военное положение и мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию, и военное положение уже продлевали несколько раз, в последнее время на 90 дней. В частности, последний раз их сроки действия продлевали в ноябре, до 14 февраля 2024 года.

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