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Комітет Ради з енергетики підтримав закупівлю обладнання для добудови Хмельницької АЕС

Четвер 16 січня 2025 11:45
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Комітет Ради з енергетики підтримав закупівлю обладнання для добудови Хмельницької АЕС Фото: комітет Ради з енергетики підтримав закупівлю обладнання для добудови Хмельницької АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримали закупівлю обладнання для добудови Хмельницької атомної електростанції (АЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Комітету енергетики.

"Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності №11392" прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками і з новою назвою "Про дозвіл на придбання обладнання необхідного для будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції", - сказав голова комітету з енергетики Андрій Герус.

За прийняття даного рішення проголосувало 16 народних депутатів.

В ході засідання комітету міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що зараз розвиток атомної енергетики у світі йде величезними темпами і тому треба якнайшвидше отримати корпуси для добудови Хмельницької АЕС.

Раніше народний депутат Віктор Бондар заявляв, що добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС дасть змогу створити тисячі висококваліфікованих робочих місць і стане потужним стимулом для економічного й соціального розвитку регіону.

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