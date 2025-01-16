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Комитет Рады по энергетике поддержал закупку оборудования для достройки Хмельницкой АЭС

Четверг 16 января 2025 11:45
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Комитет Рады по энергетике поддержал закупку оборудования для достройки Хмельницкой АЭС Фото: комитет Рады по энергетике поддержал закупку оборудования для достройки Хмельницкой АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержали закупку оборудования для достройки Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Комитета энергетики.

"Рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения хозяйственной деятельности №11392" принять во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками и с новым названием "О разрешении на приобретение оборудования необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции", - сказал председатель комитета по энергетике Андрей Герус.

За принятие данного решения проголосовало 16 народных депутатов.

В ходе заседания комитета министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сейчас развитие атомной энергетики в мире идет огромными темпами и поэтому надо как можно быстрее получить корпуса для достройки Хмельницкой АЭС.

Ранее народный депутат Виктор Бондарь заявлял, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит создать тысячи высококвалифицированных рабочих мест и станет мощным стимулом для экономического и социального развития региона.

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