Комитет ВР попросит Кабмин создать институт уполномоченного по правам нацменьшинств

Комитет парламента по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений планирует обратиться к Кабинету министров с просьбой создать институт уполномоченного по правам нацменьшинств. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Лубинец, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что последние пять лет вопросами нацменьшинств занимался только департамент при Министерстве культуры.

"Мы будем заниматься защитой прав национальных меньшинств. Когда-то даже работало Министерство по вопросам национальных меньшинств. А потом был уполномоченный при Кабмине. К сожалению, в последние 5 лет вопросами нацменьшинств занимался только департамент при Министерстве культуры... Сегодня я бы просил, чтобы мы обсудили вопросы обращения к Кабмину для того, чтобы снова появился институт уполномоченного по правам нацменьшинств", - заявил Лубинец.

Напомним, в конце августа в Верховной раде Украины нового созыва определились с руководителями парламентских комитетов.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада 29 августа утвердила список парламентских комитетов и их руководство. Так, парламентарии одобрили два соответствующих проекта постановлений.