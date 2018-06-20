Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Комітет підтримав перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей

НовиниПолітика    20.06.2018 - 16:52
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Так, комітет держбудівництва запропонує профільному комітету рекомендувати Раді включити законопроект до порядку денного

Комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку. Декомунізацію не спинити", - повідомив В'ятрович.

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ підтримав пропозицію...

Опубліковано Volodymyr Viatrovych 20 червня 2018 р.

Слід зазначити, що голова комітету, народний депутат Сергій Власенко поінформував, що комітет з держбудівництва не є головним комітетом з цього питання.

"Комітет з питань державного будівництва ВР вважає за доцільне запропонувати комітету ВР з питань правової політики та правосуддя рекомендувати включити цей законопроект до порядку денного сесії ВР та направити до Конституційного суду на перевірку відповідності вимогам статей 157 та 158 Конституції України", - заявив Власенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадська рада при Дніпровській міськраді підтримала ініціативу перейменування області на Січеславську.

Комітет рекомендує ВР внести зміни до закону про статус суддів у зв'язку із створенням ВАКС Комітет рекомендує Раді прийняти законопроект про запуск ВАКС
Теги публікації: комитет, декоммунизация, Верховна Рада, переименование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся