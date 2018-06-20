Комітет підтримав перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей

Так, комітет держбудівництва запропонує профільному комітету рекомендувати Раді включити законопроект до порядку денного

Комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку. Декомунізацію не спинити", - повідомив В'ятрович.

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ підтримав пропозицію... Опубліковано Volodymyr Viatrovych 20 червня 2018 р.

Слід зазначити, що голова комітету, народний депутат Сергій Власенко поінформував, що комітет з держбудівництва не є головним комітетом з цього питання.

"Комітет з питань державного будівництва ВР вважає за доцільне запропонувати комітету ВР з питань правової політики та правосуддя рекомендувати включити цей законопроект до порядку денного сесії ВР та направити до Конституційного суду на перевірку відповідності вимогам статей 157 та 158 Конституції України", - заявив Власенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадська рада при Дніпровській міськраді підтримала ініціативу перейменування області на Січеславську.