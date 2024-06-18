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Комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України

Вівторок 18 червня 2024 17:54
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Комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України Фото: Швейцарія може дозволити реекспорт зброї до України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Комітет з питань безпекової політики Національної ради Швейцарії (нижня палата парламенту) підтримав ініціативу, якою пропонується дозволити непрямі поставки зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blick.

У комітеті запропонували внести зміни до закону, який забороняє реекспорт зброї до України. Для цього там ініціювали внесення відповідного законопроекту на розгляд парламенту.

За інформацією видання, під час розгляду у комітеті пропозицію підтримали 10 депутатів. Ще 10 були "проти", а четверо - утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф.

Тепер законопроект мають розглянути у Національній раді Швейцарії та Раді кантонів (верхня палата парламенту). Лише за умови підтримки ініціативи депутатами рішення про зброю для України може набути чинності.

Зазначимо, що Швейцарія є нейтральною країною, що забороняє їй постачати зброю в Україну. Також передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн.

При цьому влада Швейцарії підтримує Україну іншими методами. Зокрема, вона запроваджує проти Росії санкції, які затверджує Євросоюз.

Що передувало

Нагадаємо, ще в середині травня видання Bloomberg повідомляло про те, що Швейцарія хоче скасувати обмеження на експорт зброї.

При цьому журналісти уточнювали, що заборону постачання в Україну планують зберегти.

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