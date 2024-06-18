Комитет парламента Швейцарии поддержал непрямой экспорт оружия в Украину
Комитет по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента) поддержал инициативу, которой предлагается разрешить непрямые поставки оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick.
В комитете предложили внести изменения в закон, который запрещает реэкспорт оружия в Украину. Для этого там инициировали внесение соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента.
По информации издания, в ходе рассмотрения в комитете предложение поддержали 10 депутатов. Еще 10 были "против", а четверо - воздержались. Окончательное решение приняла председатель комитета Зайлер Граф.
Теперь законопроект должны рассмотреть в Национальном совете Швейцарии и Совете кантонов (верхняя палата парламента). Только при условии поддержки инициативы депутатами решение об оружии для Украины может вступить в силу.
Отметим, что Швейцария является нейтральной страной, что запрещает ей поставлять оружие в Украину. Также передача оружия швейцарского производства украинским военным запрещена и для третьих стран.
При этом власти Швейцарии поддерживают Украину другими методами. В частности, они вводят против России санкции, которые утверждает Евросоюз.
Что предшествовало
Напомним, еще в середине мая издание Bloomberg сообщало о том, что Швейцария хочет отменить ограничения на экспорт оружия.
При этом журналисты уточняли, что запрет на поставки в Украину планируют сохранить.
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