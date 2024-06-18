Комитет парламента Швейцарии поддержал непрямой экспорт оружия в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick .

В комитете предложили внести изменения в закон, который запрещает реэкспорт оружия в Украину. Для этого там инициировали внесение соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента.

По информации издания, в ходе рассмотрения в комитете предложение поддержали 10 депутатов. Еще 10 были "против", а четверо - воздержались. Окончательное решение приняла председатель комитета Зайлер Граф.

Теперь законопроект должны рассмотреть в Национальном совете Швейцарии и Совете кантонов (верхняя палата парламента). Только при условии поддержки инициативы депутатами решение об оружии для Украины может вступить в силу.

Отметим, что Швейцария является нейтральной страной, что запрещает ей поставлять оружие в Украину. Также передача оружия швейцарского производства украинским военным запрещена и для третьих стран.

При этом власти Швейцарии поддерживают Украину другими методами. В частности, они вводят против России санкции, которые утверждает Евросоюз.