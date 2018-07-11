Сьогодні відбулось голосування щодо депутатської недоторканності

Комітет відправив законопроекти про зняття недоторканості на доопрацювання. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

"Щодо депутатської недоторканності відбулось голосування… Більшість комітету вирішила відправити обидва законопроекти (президентський та депутатський, - ред.) на доопрацювання. Поки що це питання не буде (розглядатись у залі Верховної ради - ред.)", - розповів Ємець.

Перший заступник голови комітету наголосив, що не згоден з рішенням більшості учасників засідання.

"Лише рішення комітету сьогодні стримує парламент від можливості позбавити парламентарів недоторканості. Адже вони не знайшли аргумент, а видумали його, він є абсолютно ієзуітським. Конституційний суд (у висновку перевірки, - ред.) написав про те, що в світі є і інша практика щодо зняття недоторканності і, мовляв, нам треба звернути на це увагу. Члени комітету використали це як ідею того, що треба ще допрацювати закон", - додав він.

За його словами, рішення комітету не відправити законопроекти на доопрацювання суперечить Конституції України.

"Конституція не передбачає такої процедури. Як на мене, там є чітка маніпуляція. Адже стаття 159 Коституції України чітко визначає, що має робити КСУ і на які статті має здійснити перевірку. Конституційний суд здійснив цю перевірку і встановив відповідність. Насправді КСУ не дав ніяких зауважень чи заперечень. І те, що КСУ посилається на європейську практику щодо зняття недоторканності - не є запереченням. Тому комітет, прийняв рішення, яке суперечить Конституції. Верховна рада була зобов’язана приступити до голосування", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет має надати рішення щодо законопроектів з депутатської недоторканості 11 липня.