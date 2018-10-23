Комитет обратится к Кабмину на счет использования субвенции на развитие отдельных территорий

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Минфин и ряд ОГА не обеспечили надлежащее управление средствами указанной субвенции из госбюджета-2017 в сумме более 6,2 млрд гривен

Комитет Верховной рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления обратится к Кабмину по поводу эффективности использования субвенции из государственного местным бюджетам на осуществление мероприятий социально-экономического развития отдельных территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, на заседании комитета был рассмотрен отчет Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования указанной субвенции.

В ходе аудита было установлено, что Министерство финансов, ряд областных госадминистраций и органов местного самоуправления не обеспечили надлежащее управление средствами указанной субвенции, утвержденной в госбюджете на 2017 год в сумме более 6,2 млрд гривен.

Отмечается, что распределение субвенции в 2017 году между местными бюджетами осуществлялось Кабмином по предложениям Минфина (на основании решений его комиссии) недостаточно обоснованно, без должного учета рейтинговых показателей социально-экономического развития соответствующих областей, численности населения, предложений местных органов власти, а в ряде случаев - с нарушением законодательства, что не способствовало эффективности управления субвенцией, полноте и своевременности освоения бюджетных средств, выполнению в установленные сроки запланированных работ.

При этом в Счетной палате отмечают, что в Бюджетном кодексе Украины и Порядке и условиях предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам не установлены критерии распределения субвенции между местными бюджетами, что создало риски необоснованного распределения средств госбюджета и несоблюдение принципа справедливого и беспристрастного ее распределения.

"По результатам аудита Счетной палатой даны рекомендации Кабинету министров, Министерству финансов и отдельным областным государственным администрациям, а об установленных фактах с признаками уголовных преступлений осведомлена Генеральная прокуратура. По результатам обсуждения комитет решил взять предоставленную Счетной палатой информацию к сведению и обратиться в Кабинет министров с просьбой проинформировать о мерах, принятых для урегулирования затронутых в отчете вопросов", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал Верховной раде предусмотреть 19 млрд гривен в госбюджете-2019 на субвенции на погашение разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендует Раде в государственном бюджете на 2019 год предусмотреть 3,34 млрд гривен на субвенции на покрытие разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение.