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Комітет звернеться до Кабміну щодо використання субвенції на розвиток окремих територій

Новини » Фінанси    23.10.2018 - 13:59
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Мінфін та низка ОДА не забезпечили належне управління коштами вказаної субвенції з держбюджету-2017 у сумі понад 6,2 млрд гривень

Комітет Верховної ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування звернеться до Кабміну щодо ефективності використання субвенції з державного місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, на засіданні комітету було розглянуто звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання вказаної субвенції.

У ході аудиту було встановлено, що Міністерством фінансів, низкою обласних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування не забезпечено належного управління коштами вказаної субвенції, затвердженої у держбюджеті на 2017 рік у сумі понад 6,2 млрд гривень.

Зазначається, що розподіл субвенції у 2017 році між місцевими бюджетами здійснювався Кабміном за пропозиціями Мінфіну (на підставі рішень його комісії) недостатньо обґрунтовано, без належного врахування рейтингових показників соціально-економічного розвитку відповідних областей, чисельності населення, пропозицій місцевих органів влади, а у низці випадків - з порушенням законодавства, що не сприяло ефективності управління субвенцією, повноті і своєчасності освоєння бюджетних коштів, виконанню в установлені строки запланованих робіт.

При цьому у Рахунковій палаті зазначають, що у Бюджетному кодексі України і Порядку та умовах надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам не встановлені критерії розподілу субвенції між місцевими бюджетами, що створило ризики необґрунтованого розподілу коштів держбюджету та недотримання принципу справедливого і неупередженого її розподілу.

"За результатами аудиту Рахунковою палатою надано рекомендації Кабінету міністрів, Міністерству фінансів та окремим обласним державним адміністраціям, а про встановлені факти з ознаками кримінальних правопорушень інформовано Генеральну прокуратуру. За наслідками обговорення комітет вирішив взяти надану Рахунковою палатою інформацію до відома та звернутися до Кабінету міністрів з проханням поінформувати щодо заходів, вжитих для врегулювання порушених у звіті питань", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше комітет парламенту з питань держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендував Верховній Раді передбачити 19 млрд гривень у держбюджеті-2019 на субвенції на погашення різниці в тарифах на тепло- і водопостачання.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендує Раді у державному бюджеті на 2019 рік передбачити 3,34 млрд гривень на субвенції на покриття різниці в тарифах на тепло- і водопостачання.

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