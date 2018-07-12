Комитет по нацбезопасности заслушал вопрос о взрыве миномета на Ровенском полигоне

Во время заседания были заслушаны представители Министерства обороны

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны на заседании заслушал представителей Министерства обороны и Украоборонпрому по вопросу инцидента с взрывом миномета "Молот" на Ровенском полигоне. Об этом заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы услышали достаточно много информации. Я обращаю внимание, что статистика и подозрения по минометами будут решены. Наша задача добиться обеспечения нашей армии оружием оптимального качества. Это что касается вооруженных сил. А что касается Генштаба и уровня подготовки, я думаю, что мы примем необходимые решения комитета, обратимся к главнокомандующему со своей оценкой того, что произошло на этом полигоне", - сообщил Пашинский.

Во время заседания были заслушаны представители Министерства обороны, а также представители руководства концерна "Укроборонпром".

Как рассказал РБК-Украина народный депутат Дмитрий Тымчук, членам комитета по Нацбезопасности во время заседания удалось развенчать два мифа относительно украинского миномета "Молот" и его советского аналога.

"Во время заседания комитета были развенчаны два мифа. Первый. Сейчас мы услышали, что по крайней мере ствол миномета, который критиковали, что он не такой надежный - на самом деле такой же. Ствол из той же марки стали делается, с того самого химического состава и т. д. Второй миф заключался в том, что подрывался только миномет "Молот" украинского производства, а вот советские работают якобы надежнее. Мы сейчас услышали, что с 2014 года состоялось 4 двойных заряда с минометом 2Б11, а с минометом "Молот", который уже пошел в эксплуатацию с 2016 года, было только три. Корректно или не корректно сравнивать, но мы услышали, что инциденты происходят как с украинскими, так и с советскими минометами", - рассказал Тымчук.

Напомним, разрыв миномета на Ровенском военном полигоне произошел 6 июля 2018 года, около 6:00 утра. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще девять военных получили ранения.

Ранее сообщалось, что хирурги Львовского военного госпиталя прооперировали троих военных, которые получили ранения. Впоследствии военных в крайне тяжелом состоянии перевели в больницу Львова.