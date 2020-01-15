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Комитет по нацбезопасности поддержал заявление об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ

Новости » Политика     15.01.2020 - 17:25
Комитет по нацбезопасности поддержал заявление об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ
Иллюстративное фото (twitter com SZimpas)

Заявление содержит требование о компенсации за сбитый самолет

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал принятое парламентом заявление об ответственности Исламской Республики Иран за сбитие самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

Как сообщил глава комитета Александр Завитневич, он обратился в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) с просьбой оперативно информировать о ходе расследования.

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким жертв катастрофы и коллектива авиакомпании в связи с потерей коллег. Ожидаем прозрачного независимого расследования обстоятельств трагедии, возвращение тел погибших, осуществления компенсационных выплат. Комитет считает обязательным введение эффективного механизма оценки рисков полета и немедленного оповещения о них всех соответствующих органов", - заявил Завитневич.

Напомним, 14 января Рада приняла заявление, которое возлагает на Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет. Заявление поддержали 368 парламентариев. В заявлении содержится требование о компенсации за сбитый самолет.

Как известно, авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января 2020 года. Самолет упал в 15 км от аэропорта, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Спустя несколько дней в Иране официально признали, что военные сбили самолет. В то же время высшее руководство страны настаивает, что трагедия произошла в результате "человеческой ошибки".

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