Комитет по нацбезопасности перенес рассмотрение вопроса о взрыве миномета на Ровенском полигоне

В среду состоится следственный эксперимент по взрыву на Ровенском полигоне

Профильный комитет перенес рассмотрение вопроса об инциденте с взрывом миномета "Молот" на Ровенском полигоне. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник.

По его словам, представители Министерства обороны доложат на комитете по этому вопросу 12 июля.

"Следственный эксперимент был запланирован на вторник. Но в связи с поздним получением постановления Ровенского суда, его перенесли на среду. Соответственно на следственном эксперименте должен присутствовать целый ряд военных, которые должны докладывать на комитете. Именно поэтому, чтобы рассмотрение было полноценным, мы перенесли заседание на четверг", - сказал Винник.

Он добавил, что таким образом будут присутствовать приглашенные должностные лица из Минобороны. В частности, будут главный военный прокурор Анатолий Матиос, заместитель министра обороны Игорь Павловский и другие.

В то же время на сайте комитета указано, следственный эксперимент будет проведен 11 июля.

"Комитет перенесено... в связи с проведением следственного эксперимента, запланированного на 11 июля, в рамках осуществления комплексной военной, баллистической, взрыво-технической, химической экспертизы причин детонации міномету М120-15 "Молот" на 233 Ровенском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года", - указано в сообщении.

Напомним, в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли 4 военных, еще 4 ранены.