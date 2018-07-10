Комітет з нацбезпеки переніс розгляд питання про вибух міномета на Рівненському полігоні

У середу відбудеться слідчий експеримент щодо вибуху на Рівненському полігоні

Профільний комітет переніс розгляд питання про інцидент з вибухом міномету "Молот" на Рівненському полігоні. Про це у коментарі РБК-Україна розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки та оборони, народний депутат Іван Вінник.

За його словами, представники Міністерства оборони доповідатимуть на комітеті з цього питання 12 липня.

"Слідчий експеримент був запланований на вівторок. Але у зв’язку з пізнім отриманням ухвали Рівненського суду, його перенесли на середу. Відповідно на слідчому експерименті має бути присутня ціла низка військових, які мають доповідати на комітеті. Саме тому, щоб розгляд був повноцінним, ми перенесли засідання на четвер", - сказав Вінник.

Він додав, що таким чином будуть присутні запрошені посадові особи з Міноборони. Зокрема, будуть головний військовий прокурор Анатолій Матіос, заступник міністра оборони Ігор Павловський та інші.

У той час на сайті комітету зазначено, слідчий експеримент буде проведено 11 липня.

"Комітет перенесено… у зв’язку з проведенням слідчого експерименту, запланованого на 11 липня, у межах здійснення комплексної військової, балістичної, вибухо-технічної, хімічної експертизи причин детонації міномету М120-15 "Молот" на 233 Рівненському загальновійськовому полігоні 6 липня 2018 року", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок вибуху на Рівненському полігоні загинули 4 військових, ще 4 пораненв