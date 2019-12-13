Комитет Геруса провалил компромиссный законопроект по "зеленым" тарифам №2543, который поддерживали иностранные инвесторы

Сегодня на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг депутаты из фракции "Слуга народа" отказались поддержать законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющих оппозиционные фракции, сообщает РБК-Украина.

Проект закона №2543 является компромиссным вариантом относительно урегулирования ключевых вопросов сектора возобновляемой энергетики, прежде всего снижения размера "зеленого" тарифа для отдельных производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, что улучшит финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель" и обеспечит более качественное выполнение функций гарантированного покупателя электрической энергии.

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, депутата Леси Василенко, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины. Поддержать данный законопроект призвали ряд отраслевых ассоциаций и свыше 70 крупнейших участников рынка альтернативной энергетики.

В обнародованном вчера письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса, посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Ранее с жесткой критикой "зеленых" тарифов выступил предприниматель Игорь Коломойский, по мнению которого государство не получает выгоды от зеленой энергетики, а ее дотирование ложится на плечи бизнеса.

"Я сейчас консультируюсь с юристами по поводу подачи запроса в Конституционный суд - справедливо, что вся страна, в которой гигантские экономические проблемы, сбрасывается и дотирует один из самых дорогих видов производства электроэнергии по сравнению с другими, более дешевыми и доступными?", - возмущается бизнесмен в интервью "Цензор.НЕТ".