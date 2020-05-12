Комитет Геруса поддержал антикризисный энергетический план правительства

Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поддержал план мероприятий Министерства энергетики и окружающей среды по выходу энергетической отрасли из кризиса. За соответствующее решение проголосовало большинство членов комитета, передает РБК-Украина.

Перед обсуждением данного вопроса премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал депутатов поддержать план действий министерства.

"Буду просить поддержать работу министерства, антикризисного штаба. Сегодня отрасль находится в сложной ситуации, начиная от угольной промышленности и заканчивая атомной энергетикой", - сказал Шмыгаль.

При этом временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец отметила, что текущая ситуация вызвана непрофессиональным управлением отрасли в прошлом году.

"Этот кризис возник вследствие бездействия, непрофессионализма людей в разных ветвях власти. Из-за этого мы пришли к многомиллиардным долгам", - сказала она.

По ее словам, предложенный план позволит министерству двигаться дальше и уже на следующем заседании антикризисного штаба по вопросам энергетики рассматривать блок экономических проблем и вызовов, которые стоят перед отраслью.

Ранее Буславец сообщала, что министерство разработало план из 20 мероприятий, которые помогут энергетической отрасли выйти из кризиса.

Как сообщалось, первое заседание штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось 29 апреля. Результатом первого заседания стал обновленный энергетический баланс на 2020 год, что снизило напряжение в отрасли.

План предполагает комплекс мер по выводу отрасли из кризиса. В частности, решения проблемы долгов в старом и новом рынке, добровольное снижение зелёного тарифа, утверждение энергетического и топливного баланса, реформа PSO.