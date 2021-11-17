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Комитет ГА ООН одобрил проект усиленной резолюции по Крыму. Упоминается Крымская платформа

Автор: Валерия Полищук

Комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект по ситуации с правами человека в Крыму. Впервые в документе была зафиксирована поддержка Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Приветствую принятие проекта усиленной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, который только что прошел 3 комитет ГА ООН. Впервые была зафиксирована поддержка Крымской платформы. Документ также призывает РФ освободить украинских политзаключенных, обеспечить права крымскотатарского народа", - написал он.

При этом министр добавил, что резолюцию одобрят на сессии Генассамблеи ООН в декабре.

"Я благодарен всем государствам-членам ООН, поддержавшим этот важный проект резолюции. Ее одобрение на сессии ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления нашей территориальной целостности", - написал министр.

В этом году в проекте резолюции ключевыми нововведениями стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в Крымской платформе, упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно лидерам крымскотатарского народа.

При этом в резолюции подчеркивается, что наращивание военных во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения.

Проект резолюции отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей полуострова питьевой и пресной водой.

В то же время в резолюции осуждаются незаконные действия РФ по уничтожению или перемещению культурных и природных ценностей Украины, расположенных в Крыму.

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ООНКрымДмитрий Кулеба