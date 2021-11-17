RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Комітет ГА ООН схвалив проект посиленої резолюції щодо Криму. Згадується Кримська платформа

Автор: Валерія Поліщук

Комітет Генеральної Асамблеї ООН схвалив проект щодо ситуації з правами людини в Криму. Вперше в документі була зафіксована підтримка Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Вітаю прийняття проекту посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, який щойно пройшов 3 комітет ГА ООН. Вперше була зафіксована підтримка Кримської платформи. Документ також закликає РФ звільнити українських політв'язнів, забезпечити права кримськотатарського народу", - написав він.

При цьому міністр додав, що резолюцію схвалять на сесії Генасамблеї ООН в грудні.

"Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проект резолюції. Її схвалення на сесії ГА ООН у грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху відновлення нашої територіальної цілісності", - написав міністр.

Цього року у проекті резолюції ключовими нововведеннями стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці в Кримській платформі, упор на відповідальність Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно лідерам кримськотатарського народу.

При цьому в резолюції підкреслюється, що нарощування військових в тимчасово окупованому Криму і численні навчання російських збройних сил тягнуть за собою довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема, ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення.

Проект резолюції відзначає виняткову відповідальність Росії як держави-окупанта в забезпеченні жителів півострову питною і прісною водою.

Водночас в резолюції засуджуються незаконні дії РФ по знищенню або переміщенню культурних і природних цінностей України, розташованих в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНКримДмитро Кулеба