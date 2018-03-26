Комитет Европарламента ужесточил условия использования морских газопроводов

Проект "Северный поток-2" может быть заблокирован новой директивой от Европарламента

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил поправки к газовой директиве, предложенной Еврокомиссией, согласно которым правила "Третьего энергопакета" должны распространяться на морские газопроводы, которые в свою очередь объединяют ЕС с третьими странами. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Профільний комітет Європарламенту схвалив поправки в газову директиву, які уточнюють, що вимоги Третього енергопакету... Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz 26 березень 2018 р.

"Комитет Европарламента одобрил поправки к газовой директиве, которые уточняют, что требования "Третьего энергопакета" распространяются на морские газопроводы, ведущие в ЕС. Интересно, что депутаты не только поддержали предложения Еврокомиссии, но и сделали их более жесткими" - информирует "Нафтогаз".

Отметим, что поправки к газовой директиве в ноябре выдвинула Еврокомиссия, отметим, что проект "Северный поток-2" также попадает под действие нововведений.

В частности, депутаты ограничили исключения из законодательства для новых газопроводов сроком в пять лет и обязали при согласовании любых исключений привлекать к процессу третьи страны, на рынки которых эти исключения могут повлиять.

"Теперь со своей позицией по рассматриваемым уточнений должен определиться Совет Европы. После этого Европарламент, Еврокомиссия и Совет Европы должны выработать общую позицию. Для нас хорошо, что два из трех ответственных за это дело органов уже определились в поддержке прав объединенной Европы защищать себя в энергетических вопросах ", - уточнили в "Нафтогазе".

Напомним, как сообщалось ранее, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в случае нереализации проекта "Северный поток-2", Россия будет вынуждена договариваться с Украиной о новом контракте по транзиту газа в ЕС через территорию Украины.