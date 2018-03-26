Комітет Європарламенту посилив умови використання морських газопроводів

Проект "Північний потік-2" може бути заблокований новою директивою від Європарламенту

Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики схвалив поправки до газової директиви, запропонованої Єврокомісією, згідно з якими правила "Третього енергопакету" повинні поширюватися на морські газопроводи, які в свою чергу об'єднують ЄС з третіми країнами. Про це в Facebook повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Профільний комітет Європарламенту схвалив поправки в газову директиву, які уточнюють, що вимоги Третього енергопакету... Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz 26 березень 2018 р.

"Комітет Європарламенту схвалив поправки до газової директиви, які уточнюють, що вимоги" Третього енергопакету "поширюються на морські газопроводи, які йшли в ЄС. Цікаво, що депутати не тільки підтримали пропозиції Єврокомісії, але і зробили їх більш жорсткими" - інформує "Нафтогаз".

Відзначимо, що поправки до газової директиви в листопаді висунула Єврокомісія, відзначимо, що проект "Північний потік-2" також потрапляє під дію нововведень.

Зокрема, депутати обмежили вилучення із законодавства для нових газопроводів терміном на п'ять років і зобов'язали при узгодженні будь-яких винятків залучати до процесу третіх країн, на ринки яких ці виключення можуть вплинути.

"Тепер зі своєю позицією щодо запропонованих уточнень повинен визначитися Рада Європи. Після цього Європарламент, Єврокомісія і Рада Європи повинні виробити спільну позицію. Для нас добре, що два з трьох відповідальних за цю справу органів вже визначилися в підтримці прав об'єднаної Європи захищати себе в енергетичних питаннях ", - уточнили в" Нафтогазі ".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що в разі нереалізації проекту "Північний потік-2", Росія буде змушена домовлятися з Україною про новий контракт щодо транзиту газу в ЄС через територію України.