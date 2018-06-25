Комитет Европарламента проголосовал за процедуру санкций против Венгрии

Из-за нарушения правительством премьер-министра Виктора Орбана фундаментальных ценностей ЕС

Комитет Европейского парламента проголосовал за открытие санкционной процедуры против Венгрии из-за нарушения правительством премьер-министра Виктора Орбана фундаментальных ценностей ЕС. Об этом сообщает The Associated Press.

Так, комитет гражданских свобод (LIBE) проголосовал в понедельник за доклад, что рекомендует начать "процедуру по статье 7" в связи с обеспокоенностью в отношении независимости судей, свободы СМИ и жесткого обращения с мигрантами в Венгрии.

Для начала процедуры решения комитета должны утвердить на голосовании во время пленарной сессии в Страсбурге.

Эта процедура в конечном итоге может привести к потере права голоса Венгрии в ЕС, хотя это маловероятно, потому что Польша, против которой уже открытая такая процедура, наверняка наложит вето. Для наложения санкций требуется единогласное решение всех членов ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венгрии приняли пакет законов, которые позволяют сажать за помощь нелегальным мигрантам.

Это решение обжаловали Совет Европы, Венецианская комиссия и ОБСЕ.