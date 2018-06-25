Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Комитет Европарламента проголосовал за процедуру санкций против Венгрии

НовостиПолитика    25.06.2018 - 17:34
Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)
Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)

Из-за нарушения правительством премьер-министра Виктора Орбана фундаментальных ценностей ЕС

Комитет Европейского парламента проголосовал за открытие санкционной процедуры против Венгрии из-за нарушения правительством премьер-министра Виктора Орбана фундаментальных ценностей ЕС. Об этом сообщает The Associated Press.

Так, комитет гражданских свобод (LIBE) проголосовал в понедельник за доклад, что рекомендует начать "процедуру по статье 7" в связи с обеспокоенностью в отношении независимости судей, свободы СМИ и жесткого обращения с мигрантами в Венгрии.

Для начала процедуры решения комитета должны утвердить на голосовании во время пленарной сессии в Страсбурге.

Эта процедура в конечном итоге может привести к потере права голоса Венгрии в ЕС, хотя это маловероятно, потому что Польша, против которой уже открытая такая процедура, наверняка наложит вето. Для наложения санкций требуется единогласное решение всех членов ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венгрии приняли пакет законов, которые позволяют сажать за помощь нелегальным мигрантам.

Это решение обжаловали Совет Европы, Венецианская комиссия и ОБСЕ.

ЕС ввел санкции против топ-чиновников Венесуэлы Глава Европарламента призвал ЕС заключить договор по беженцам с Северной Африкой
Теги публикации: Европарламент, Санкции, Венгрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь